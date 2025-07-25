Росіяни вдруге вдарили по центру Харкова, даних про постраждалих немає

ЗС РФ вдруге за вечір вдарили по центру Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Зафіксовано ще одне влучання у центрі міста, неподалік від першого прильоту. Наразі - без постраждалих", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що за уточненою інформацією, перше влучання було у дорогу, поряд з житловими будинками та медичним закладом. Пошкоджено багатоквартирний будинок.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2867

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