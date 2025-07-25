Інтерфакс-Україна
Події
21:02 25.07.2025

Росіяни вдруге вдарили по центру Харкова, даних про постраждалих немає

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Росіяни вдруге вдарили по центру Харкова, даних про постраждалих немає

ЗС РФ вдруге за вечір вдарили по центру Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Зафіксовано ще одне влучання у центрі міста, неподалік від першого прильоту. Наразі - без постраждалих", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що за уточненою інформацією,  перше влучання було у дорогу, поряд з житловими будинками та медичним закладом. Пошкоджено багатоквартирний будинок. 

Джерело:  https://t.me/ihor_terekhov/2867

https://t.me/ihor_terekhov/2868

https://t.me/ihor_terekhov/2869

Теги: #харків #атаки

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