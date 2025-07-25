Інтерфакс-Україна
Події
20:57 25.07.2025

Окупанти атакували дроном приватну автівку в Запорізькій області, загинули 2 мирних жителів

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Окупанти атакували дроном приватну автівку в Запорізькій області, загинули 2 мирних жителів

Двоє цивільних загинули в селі Приморське Василівського району Запорізької області внаслідок атаки російського дрона, повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни вбили двох людей у селі Приморське Василівського району. Ворог атакував FPV-дроном цивільну автівку, у якій їхали чоловік та жінка. На жаль, обоє загинули. Автівка знищена", - написав Федоров в Телеграм в п'ятницю.

 

Теги: #дрон #запорізька #жертви

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