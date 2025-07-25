Зеленський доручив готувати Технологічну Ставку по дронах

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Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Денису Шмигалю готувати Технологічну Ставку щодо дронів, є завдання вийти на виробництво 500-1000 дронів-перехоплювачів за добу.

"Міністр оборони доповів про надходження допомоги від наших партнерів – забезпечуємо надійний рух зброї для українських воїнів. Я доручив готувати Технологічну ставку, і саме по дронах. Є затверджений план – вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу, це дуже непросто. На добу у визначений термін, і це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

Окрім того, президент провів Ставку Верховного головнокомандувача, Служба зовнішньої розвідки України та ГУР розповіли про виклики, які є на літо – осінь, про наміри Росії.

Окрім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповідав по оперативній ситуації на фронті.

"Покровськ передусім – найбільше уваги. Сумщина – продовжуємо діяти в прикордонні", - повідомив президент.