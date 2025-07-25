У Тернополі стався вибух у багатоповерхівці, загинули двоє людей

В Тернополі в п’ятницю, 25 липня, стався вибух в багатоквартирному будинку на вулиці Володимира Винниченка, повідомляє пресслужба ГУ НП в Тернопільській області.

"На місце події виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. Було встановлено, що вибух стався в одній із багатоповерхівок на третьому поверсі. Під час огляду квартири поліцейські виявили тіла двох людей – чоловіка та жінки", - вказується у повідомленні.

За наявною інформацією, загиблі - син, 1985 року народження, та матір, 1958 року народження.

"Попередньо, у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1", - зазначають правоохоронці.

На місці події працюють поліцейські та інші відповідні служби.