Інтерфакс-Україна
Події
15:16 25.07.2025

У Тернополі стався вибух у багатоповерхівці, загинули двоє людей

1 хв читати

В Тернополі в п’ятницю, 25 липня, стався вибух в багатоквартирному будинку на вулиці Володимира Винниченка, повідомляє пресслужба ГУ НП в Тернопільській області.

"На місце події виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. Було встановлено, що вибух стався в одній із багатоповерхівок на третьому поверсі. Під час огляду квартири поліцейські виявили тіла двох людей – чоловіка та жінки", - вказується у повідомленні.

За наявною інформацією, загиблі - син, 1985 року народження, та матір, 1958 року народження.

"Попередньо, у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1", - зазначають правоохоронці.

На місці події працюють поліцейські та інші відповідні служби.

Теги: #тернопіль #вибух

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:07 24.07.2025
На Одещині підірвалось судно АМПУ, троє людей загинуло

На Одещині підірвалось судно АМПУ, троє людей загинуло

15:09 18.07.2025
Вибух у Шевченківському районі Києва - це знешкодження ворожого боєприпасу

Вибух у Шевченківському районі Києва - це знешкодження ворожого боєприпасу

14:07 14.07.2025
У Харкові пролунав вибух, інформація про наслідки перевіряється - мер

У Харкові пролунав вибух, інформація про наслідки перевіряється - мер

17:17 07.07.2025
Генштаб ЗСУ офіційно повідомив про ураження заводу з виробництва боєприпасів у Московській області

Генштаб ЗСУ офіційно повідомив про ураження заводу з виробництва боєприпасів у Московській області

16:21 07.07.2025
Вибух біля Житомира стався через незаконне виготовлення вибухової речовини, підозрюються 5 осіб

Вибух біля Житомира стався через незаконне виготовлення вибухової речовини, підозрюються 5 осіб

17:30 06.07.2025
Кличко: вибух в Києві не має відношення до ТЕЦ-6

Кличко: вибух в Києві не має відношення до ТЕЦ-6

01:15 06.07.2025
У Харкові вибух, на місто летять ворожі дрони - мер

У Харкові вибух, на місто летять ворожі дрони - мер

12:31 05.07.2025
СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Одесі як спробу теракту

СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Одесі як спробу теракту

10:37 05.07.2025
В Одесі вибухнув автомобіль, постраждав чоловік

В Одесі вибухнув автомобіль, постраждав чоловік

23:40 02.07.2025
До 24 зросла кількість постраждалих через вибух на трасі М-06 на Житомирщині

До 24 зросла кількість постраждалих через вибух на трасі М-06 на Житомирщині

ВАЖЛИВЕ

Ердоган проведе переговори з Трампом і Путіним, щоб дізнатися про їхні наміри щодо зустрічі у Стамбулі

Рада розгляне законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП 31 липня - Стефанчук

Російський КАБ влучив у медзаклад в Харкові, одна людина загинула, шестеро постраждали - мер

Зеленський: потрібна адженда зустрічі на рівні лідерів

Зеленський спростував інформацію про просування РФ на фронті

ОСТАННЄ

Інформація щодо людей під завалами у Харкові не підтвердилася

З ТОТ вдалося повернути ще одну групу дітей

Синоптики попереджають про грози, можливо, з градом на північному сході України у суботу

ДБР розслідує ДТП, у якому загинув нардеп Рущишин

Ердоган проведе переговори з Трампом і Путіним, щоб дізнатися про їхні наміри щодо зустрічі у Стамбулі

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 14 - ДСНС

У Харкові під завалами можуть перебувати троє осіб

Правоохоронці підозрюють двох керівників райадміністрацій Львова у розтраті 1,7 млн грн бюджетних коштів

Суд взяв під варту екс-директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА з правом застави у 30 млн грн

Зеленський підписав закони щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА