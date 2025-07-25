Інтерфакс-Україна
Події
01:35 25.07.2025

На фронті за добу 130 боїв, третина з них на Покровському напрямку – Генштаб

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Станом на вечір четверга на фронті відбулося 130 бойових зіткнень, найбільше боїв було на Покровському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі зазначили, що російські загарбники завдали одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосували чотири ракети й скинули 91 керовану бомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 156 дронів-камікадзе та здійснили 3 821 обстріл позицій українських військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські війська відбили 15 атак противника. Також ворог завдав шести авіаударів, застосувавши при цьому сім керованих авіабомб, та здійснив 190 обстрілів, п’ять із яких - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Петро-Іванівка та Кам’янське - усі ворожі атаки було відбито.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири атаки на позиції українських оборонців поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 17 разів атакували поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Чернещина, Середнє. Одне бойове зіткнення триває.

На Сіверському напрямку триває бій поблизу Григорівки.

Одну атаку противника було відбито на Краматорському напрямку в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля противника зосереджено неподалік Торецька, Русиного Яру, у напрямках Олександро-Шультиного та Катеринівки. Наразі триває одне бойове зіткнення.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Русин Яр, Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, а також у напрямку населених пунктів Володимирівка і Покровськ. Наразі тривають два бойові зіткнення.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат. Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 67 окупантів, з яких 49 - безповоротно.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 14 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Піддубне, Маліївка, Воскресенка - у напрямку Темирівки й Олександрограда. Ще чотири бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами було обстріляно райони населеного пункту Залізничне. Наступальних дій противника не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз безуспішно намагалися просунутися в районі населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони, крім того - завдав авіаудару по населених пунктах Херсон та Миколаївка.

На інших напрямках суттєвих змін ситуації не зафіксовано.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Eqy96AdbhM47gE6ZBY7VuuTcbCf1vqF8ZCCwQPWpsUUK5EZG5BHYZZrJqfoS4ZD3l

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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