Інтерфакс-Україна
Події
22:27 24.07.2025

Рада проголосує за законопроєкт щодо повноважень НАБУ/САП, ймовірно, наступного тижня - нардеп

2 хв читати

Верховна Рада України проголосує за законопроєкт щодо повноважень НАБУ/САП, ймовірно, наступного тижня, повідомив народний депутат (фракція "Голос") Ярослав Железняк.

"Голосуванння за законопроект про повернення повноважень НАБУ та САП відбудеться наступного тижня", - написав він в телеграмі.

За словами Железняка, голосування (за законопроєкт – ІФ-У) відбудеться "дуже ймовірно десь між 29-31 липня".

Нардеп припустив, що документ ухвалять ймовірно одразу за основу і в цілому.

У свою чергу нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що "прямо зараз вирішують коли провести позачергове засідання Ради щоб проголосувати законопроєкт Зеленського".

За його словами, позачергове засідання (парламенту – ІФ-У) може відбутися "вже в цей вівторок" (наступного тижня – ІФ-У).

"Але ситуація ще може змінитись", - додав Гончаренко.

Голова комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна у Facebook зазначила, що новий законопроєкт дійсно повертає всі скасовані цього тижня гарантії незалежності НАБУ і САП.

За її словами, найважливіше зараз – призначити дату засідання ВРУ найближчим часом і ухвалити цей законопроєкт за основу і в цілому.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні у вівторок 263 голосами підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №12414, яким обмежила незалежність НАБУ та САП. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав закон та направив його на підпис президенту України Володимиру Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти.

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його.

В той же час у Києві, Львові, Дніпрі та Рівному у вівторок проходили акції протесту проти законопроєкту.

Зеленський після ним термінового підписання закону про обмеження незалежності САП та НАБУ та різкої критики цього кроку з боку частини суспільства та зовнішніх партнерів заявив про намір внести в парламент законопроєкт, який "забезпечить силу" системі правопорядку, відсутність російського втручання в неї та норми для незалежності антикорупційних інституцій.

24 липня на сайті Верховної Ради зареєстрований внесений Зеленським законопроєкт щодо повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/13627?fbclid=IwY2xjawLvYhJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFQUWxhZG9MS3FLVGRqSEV1AR4yFEnr2hxeaPmtCgU20Yt6UMqgj0xUDHLVYdHHouPQ_u1RTHWHifL-1r5xYQ_aem_zE8e2PFVSOgMbI1j7FHT4w

https://t.me/oleksiihoncharenko/48571?fbclid=IwY2xjawLvYj9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFQUWxhZG9MS3FLVGRqSEV1AR6dasvJ8eCaNTeouFdvAQSYxfyEEw9MALB1tsVSiAGnSJIh6v0VupAXyUMVJQ_aem_0bMgONlLSb3YV5h4WAre7Q

https://www.facebook.com/anastasia.krasnosilska/posts/pfbid0gLg2GHk3pjhdEC9jcDatLbsMJuf638YXmmvPuz8HmSXoCzu45TXcuQFfY25FXod9l

Теги: #рада #голосування #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:44 24.07.2025
Зеленський щодо НАБУ/САП: Важливо, що українці так достойно реагують на всі події

Зеленський щодо НАБУ/САП: Важливо, що українці так достойно реагують на всі події

21:38 24.07.2025
Марта Кос уважно стежить за розвитком подій навколо законопроєкту щодо повноважень НАБУ

Марта Кос уважно стежить за розвитком подій навколо законопроєкту щодо повноважень НАБУ

20:59 24.07.2025
На сайті Ради оприлюднено законопроєкт нардепів щодо відновлення незалежності НАБУ та САП

На сайті Ради оприлюднено законопроєкт нардепів щодо відновлення незалежності НАБУ та САП

20:24 24.07.2025
НАБУ пояснює: Перевірка на поліграфі – усталена внутрішня практика Бюро

НАБУ пояснює: Перевірка на поліграфі – усталена внутрішня практика Бюро

19:28 24.07.2025
Стефанчук запросив спікера Палати представників Конгресу США Джонсона відвідати Київ

Стефанчук запросив спікера Палати представників Конгресу США Джонсона відвідати Київ

19:08 24.07.2025
В НАБУ і САП заявили, що внесений Зеленським законопроєкт відновлює всі їх повноваження та гарантії незалежності

В НАБУ і САП заявили, що внесений Зеленським законопроєкт відновлює всі їх повноваження та гарантії незалежності

21:24 22.07.2025
Сайт Верховної Ради закритий на технічні роботи

Сайт Верховної Ради закритий на технічні роботи

19:03 22.07.2025
Один з ініціаторів законопроєкту, що обмежує незалежність НАБУ та САП, утримався від голосування

Один з ініціаторів законопроєкту, що обмежує незалежність НАБУ та САП, утримався від голосування

19:20 17.07.2025
Велика Британія знизить допустимий вік для голосування на виборах до 16 років

Велика Британія знизить допустимий вік для голосування на виборах до 16 років

21:01 02.07.2025
У Страсбурзі відбудеться голосування щодо висловлення недовіри фон дер Ляєн – Euractiv

У Страсбурзі відбудеться голосування щодо висловлення недовіри фон дер Ляєн – Euractiv

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про обмін: Є домовленість, що 1200 воїнів повернуться

Зеленський щодо НАБУ/САП: Важливо, що українці так достойно реагують на всі події

Стефанчук запросив спікера Палати представників Конгресу США Джонсона відвідати Київ

В НАБУ і САП заявили, що внесений Зеленським законопроєкт відновлює всі їх повноваження та гарантії незалежності

Рада розгляне законопроєкт про посилення повноважень НАБУ та САП на найближчому засіданні - Стефанчук

ОСТАННЄ

Гусакову заочно оголосили підозру у шахрайстві на благодійних зборах – Офіс генпрокурора

Зеленський: На удари по Харкову, Одесі та Запоріжжя будуть відповіді

МЗС вітає ініціативу ОБСЄ щодо задіяння московського механізму для документування злочинів РФ щодо військовополонених

МЗС вітає ініціативу ОБСЄ щодо задіяння московського механізму для документування злочинів РФ щодо військовополонених

Зеленський: Триває аудит домовленостей з нашими партнерами, всі треба виконувати

Зеленський про обмін: Є домовленість, що 1200 воїнів повернуться

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 44, з них семеро - діти

Комітет Сенату з міжнародних відносин проголосував за кандидатуру Волца на посаду постпреда США при ООН

Суддя ВАКС повідомив про негласний збір інформації про нього та його близьких

Восьми посадовцям з Одеської області повідомили про підозри за завдані бюджетам збитки – генпрокурор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА