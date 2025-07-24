Рада проголосує за законопроєкт щодо повноважень НАБУ/САП, ймовірно, наступного тижня - нардеп

Верховна Рада України проголосує за законопроєкт щодо повноважень НАБУ/САП, ймовірно, наступного тижня, повідомив народний депутат (фракція "Голос") Ярослав Железняк.

"Голосуванння за законопроект про повернення повноважень НАБУ та САП відбудеться наступного тижня", - написав він в телеграмі.

За словами Железняка, голосування (за законопроєкт – ІФ-У) відбудеться "дуже ймовірно десь між 29-31 липня".

Нардеп припустив, що документ ухвалять ймовірно одразу за основу і в цілому.

У свою чергу нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що "прямо зараз вирішують коли провести позачергове засідання Ради щоб проголосувати законопроєкт Зеленського".

За його словами, позачергове засідання (парламенту – ІФ-У) може відбутися "вже в цей вівторок" (наступного тижня – ІФ-У).

"Але ситуація ще може змінитись", - додав Гончаренко.

Голова комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна у Facebook зазначила, що новий законопроєкт дійсно повертає всі скасовані цього тижня гарантії незалежності НАБУ і САП.

За її словами, найважливіше зараз – призначити дату засідання ВРУ найближчим часом і ухвалити цей законопроєкт за основу і в цілому.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні у вівторок 263 голосами підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №12414, яким обмежила незалежність НАБУ та САП. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав закон та направив його на підпис президенту України Володимиру Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти.

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його.

В той же час у Києві, Львові, Дніпрі та Рівному у вівторок проходили акції протесту проти законопроєкту.

Зеленський після ним термінового підписання закону про обмеження незалежності САП та НАБУ та різкої критики цього кроку з боку частини суспільства та зовнішніх партнерів заявив про намір внести в парламент законопроєкт, який "забезпечить силу" системі правопорядку, відсутність російського втручання в неї та норми для незалежності антикорупційних інституцій.

24 липня на сайті Верховної Ради зареєстрований внесений Зеленським законопроєкт щодо повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/13627?fbclid=IwY2xjawLvYhJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFQUWxhZG9MS3FLVGRqSEV1AR4yFEnr2hxeaPmtCgU20Yt6UMqgj0xUDHLVYdHHouPQ_u1RTHWHifL-1r5xYQ_aem_zE8e2PFVSOgMbI1j7FHT4w

https://t.me/oleksiihoncharenko/48571?fbclid=IwY2xjawLvYj9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFQUWxhZG9MS3FLVGRqSEV1AR6dasvJ8eCaNTeouFdvAQSYxfyEEw9MALB1tsVSiAGnSJIh6v0VupAXyUMVJQ_aem_0bMgONlLSb3YV5h4WAre7Q

https://www.facebook.com/anastasia.krasnosilska/posts/pfbid0gLg2GHk3pjhdEC9jcDatLbsMJuf638YXmmvPuz8HmSXoCzu45TXcuQFfY25FXod9l