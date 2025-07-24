Рада розгляне законопроєкт про посилення повноважень НАБУ та САП на найближчому засіданні - Стефанчук

Президентський законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Верховна Рада розгляне на найближчому пленарному засіданні, заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України від президента України надійшов законопроєкт №13533 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури". Документ буде розглянуто парламентом на найближчому пленарному засіданні", - написав Стефанчук у Фейсбуці у четвер.