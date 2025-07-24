Зеленський погодив текст законопроєкту, що гарантує незалежність антикорупційних органів, і вносить його до Ради

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів, цього ж дня його буде внесено до Верховної Ради.

"Щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Текст збалансований", - написав він у телеграмі у четвер.

Президент наголосив: "Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України".

"Важливо, що зберігаємо єдність. Важливо, що зберігаємо незалежність. Важливо, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною", зазначив президент.

Верховна Рада прийняла 22 липня закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану", в який в день голосування були внесені правки про обмеження незалежності САП та НАБУ. В той же день закон підписав президент Зеленський і він був опублікований в "Голосі України", що викликало критичні заяви партнерів та вуличні протести через загрозу європейському шляху України.

Президент України 23 липня, реагуючи на невдоволення громадськості та міжнародних партнерів через прийняття закону щодо антикорупційних інституцій, пообіцяв внести свій законопроєкт для гарантування їхньої незалежності.