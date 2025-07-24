На Одещині підірвалось судно АМПУ, троє людей загинуло

В середу, 23 липня, пізно ввечері сталася надзвичайна подія із судном-земснарядом, що належить філії "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України", повідомляє пресслужба АМПУ.

"Судно перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт із 11-ма членами екіпажу. Внаслідок вибуху загинули троє працівників АМПУ. Щиро співчуваємо рідним і близьким загиблих. Інші члени екіпажу наразі перебувають у лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога", - вказується у повідомленні у Facebook.

На місці події працюють відповідні служби. Деталі події уточнюються. Про результати буде повідомлено додатково.

"Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" забезпечить всю необхідну підтримку родинам загиблих і тим, хто постраждав унаслідок надзвичайної події", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що морський підхідний канал гирло "Бистре" тимчасово закрито для руху суден. Прохід суден до/з морських портів Дунайського регіону наразі здійснюється Сулинським каналом.