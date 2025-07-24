Зеленський обговорив зі Стармером результати переговорів у Стамбулі

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Поінформував про вчорашню зустріч із російською стороною в Стамбулі, на якій вдалося домовитися про наступний обмін полоненими. Українська делегація вкотре наголосила, що має бути припинення вогню, та запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця серпня", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Сторони також обговорили дипломатичну роботу з партнерами у Європі та Сполучених Штатах для посилення безпеки.

"Поінформував про підготовку законопроєкту, який посилить систему правопорядку та гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури. Кір запропонував залучити експертів, які можуть бути корисними для довгострокової співпраці. Домовилися бути в контакті щодо цього питання. Ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінності нормального життя, протидіяти будь-яким російським впливам і втручанням і робити все, щоб наша Європа стала сильнішою", - наголосив Зеленський.