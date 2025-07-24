Інтерфакс-Україна
Події
12:27 24.07.2025

Посли G7 привітали заяву Зеленського про НАБУ/САП, запропонували допомогу

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Посли G7 привітали заяву Зеленського про НАБУ/САП, запропонували допомогу

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що посли G7 вітають обіцянку президента Володимира Зеленського про повернення незалежності антикорупційним інституціям та пропонують свою допомогу у цьому.

Про це вона заявила у четвер вранці в Facebook, зазначивши, що тільки-но завершилась координаційна зустріч з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

"Ми обговорили теперішні події та привітали вчорашнє оголошення Володимира Зеленського щодо перезавантаження антикорупційних інституцій. Ми запропонували наші консультації та допомогу", – сказала Матернова.

Президент України 23 липня, реагуючи на невдоволення громадськості та міжнародних партнерів через прийняття закону щодо антикорупційних інституцій, пообіцяв внести свій законопроєкт для гарантування їхньої незалежності.

Верховна Рада прийняла 22 липня закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану", в який в день голосування були внесені правки про обмеження незалежності САП та НАБУ. В той же день закон підписав президент Зеленський і він був опублікований в "Голосі України", що викликало критичні заяви партнерів та вуличні протести через загрозу європейському шляху України.

Теги: #набу_сап #g7

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