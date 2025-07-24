Інтерфакс-Україна
Події
10:19 24.07.2025

Ізраїль розгляне приєднання до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

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Ізраїль розгляне питання приєднання до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк після зустрічі з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром.

"Предметно обговорили тему приєднання Ізраїлю до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, яка об’єднала понад 40 держав світу. Підняла питання можливості розгляду в Кнесеті резолюції щодо викрадених рф дітей. Розраховуємо, що Кнесет візьме за основу подану до Конгресу США двопартійну резолюцію. Вона вимагає від росії безумовного повернення всіх депортованих росією дітей поза переговорним процесом - ще до будь-яких мирних домовленостей", - написала Кондратюк у Фейсбуці.

За її словами, Саар підкреслив, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю розгляне питання приєднання до Міжнародної коаліції.

"Я засуджую російські атаки на цивільне населення України. Я прибув з цим візитом, аби відзначити неймовірну стійкість українців та продемонструвати солідарність Ізраїлю з українським народом", - процитувала Саара віцеспікерка.

Вона підкреслила, що сторони відзначили конструктивну співпрацю Верховної Ради та Кнесету на рівні керівництва парламентів і груп дружби.

"Запросила Ізраїль до участі в Кримській платформі. Водночас вчергове звернулася з питанням про визнання Кнесетом Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу", - розповіла Кондратюк.

Теги: #ізраїль #діти

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