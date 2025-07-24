Інтерфакс-Україна
Події
07:16 24.07.2025

Атака ворожих ударних БпЛА по Запоріжжю й району спричинила пожежі

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Атака ворожих ударних БпЛА по Запоріжжю й району спричинила пожежі

Пожежі в навчальному закладі й дачних кооперативах в Запоріжжі й районі сталися через атаку ворожих ударних БпЛА, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Телеграм у четвер.

"Вночі ворог атакував Запоріжжя та Запорізький район 9 "шахедами". Удари нанесено по дачним кооперативам. Внаслідок атаки пошкоджені господарчі споруди. Відбулось займання будинків та прилеглої території. Наразі загоряння ліквідовано. Ще один удар прийшовся по корпусу навчального закладу, який на сьогодні не використовується. Будівля зайнялася. Надзвичайники пожежу ліквідували. Попередньо, без постраждалих", - написав Федоров.

 

Теги: #атака_бпла_рф #запорізька #пожежі

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