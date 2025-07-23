Інтерфакс-Україна
Події
23:59 23.07.2025

Умєров доповів президенту України про результати третьої зустрічі з представниками РФ у Стамбулі

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Секретар РНБО, очільник української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі Рустем Умєров доповів про результати перемовин президенту України Володимиру Зеленському. Про це Умєров повідомив на власній сторінці у мережі Facebook увечері середи.

"Доповів Президенту України про результати третьої зустрічі з представниками російської федерації під час сьогоднішніх перемовин у Стамбулі. Українська сторона чітко окреслила три ключові пріоритети, визначені главою держави: 1. Повне і безумовне припинення вогню – з припиненням усіх ударів по цивільній та критичній інфраструктурі. Це необхідний крок для початку змістовної дипломатії. 2. Організація зустрічі лідерів – Президентів України та росії, за участі лідерів інших країн, зокрема Президентів Трампа й Ердогана. Ми запропонували провести таку зустріч до кінця серпня – з урахуванням важливих часових рамок, запропонованих партнерами. 3. Продовження гуманітарного треку – повернення всіх наших полонених, зокрема цивільних і дітей, які були незаконно вивезені до рф", - написав Умєров у Facebook.

За словами очільника української делегації, Україна "готова до припинення вогню вже сьогодні" і "технічні механізми відомі". Єдиною перешкодою Умєров назвав "відсутність політичного рішення у кремлі".

"Зустріч лідерів – це інструмент, який може розблокувати політичні та безпекові питання. Україна готова. Президент Зеленський готовий. Питання – чи готовий путін сісти за стіл переговорів, не ховаючись за чужими мандатами?", - наголосив Умєров.

"Ми вдячні партнерам, які підтримують зусилля заради миру – зокрема Туреччині за її активну роль у створенні платформи для діалогу. Мир можливий. Але для цього Москва має змінити підхід: від ультиматумів – до відповідальності, від війни – до рішень", - зазначив секретар РНБО України.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/176YVrhDDp/?mibextid=wwXIfr

Теги: #умєров #переговори #підсумки #рф

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