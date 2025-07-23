Україна працювала над трьома треками, по одному питанню є результат – Умєров за результатами перемовин у Стамбулі

Українська сторона під час зустрічі у Туреччині працювала над гуманітарними, політичними питаннями, а також над зупинкою вогню, є результат по одному питанню, з іншими – процес триває, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

"Перш за все, ми завжди маємо зустрічі одночасно з усіма колегами, які відповідають за різні треки: гуманітарний, політичний, зупинка вогню. І ми на цьому етапі працюємо", - сказав Умєров під час брифінгу у Стамбулі.

За його словами, зустрічі почалися "сьогодні з 6-ї години і лише нещодавно закінчилося".

"Отже, ми працювали над цими питаннями сьогодні, по одному питанню є результат, з іншими двома процес ще триває", - резюмував Умєров.

З боку делегації РФ, на підсумковій конференції було заявлено, що зроблено пропозицію про формування трьох робочих груп, які б працювали онлайн і що українська сторона погодилася розглянути цю пропозицію. Також очільник делегації РФ заявив, що для зустрічі на рівні лідерів України й РФ потрібно "пропрацювати умови угоди і зрозуміти, що там обговорювати". Також, зі слів російського представника, РФ запропонувала обмін по 1200 військовополонених з кожного боку, розглянути питання про можливість оголошення короткострокових – по 24 й 48 годин – припинень вогню, щоб мати змогу забрати поранених та тіла загиблих. Серед російських пропозицій також було озвучено передання ще 3 тисяч тіл загиблих українських військовослужбовців за посередництвом "Червоного Хреста".

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=9f7DPQl_avk