Інтерфакс-Україна
Події
22:34 23.07.2025

Під час останньої зустрічі у Стамбулі було більше конструктиву – МЗС

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Під час третьої зустрічі між українською і російською сторонами у Стамбулі було більше конструктиву, сторони наголосили на своїх позиціях, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Я запитував представників делегації про атмосферу, вони сказали, що атмосфера дещо відмінна від попередніх зустрічей. Там було менше, я би сказав, емоцій, було менше ліричних частин і було більше конструктиву і такої спокійної розмови. Але сторони звісно підкреслили та наголосили на своїх позиціях, просто сама атмосфера була більш приземлена, так би мовити", - сказав Тихий під час брифінгу у Стамбулі.

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров за результатами перемовин у Стамбулі у середу повідомив що, українська сторона запропонувала російській провести зустріч лідерів до кінця серпня.

Теги: #перемовини #рф

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