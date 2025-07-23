Інтерфакс-Україна
Події
21:37 23.07.2025

Умєров у Стамбулі: Україна готова до припинення вогню, готова до зустрічі лідерів

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Умєров у Стамбулі: Україна готова до припинення вогню, готова до зустрічі лідерів

Голова української делегації на перемовинах з РФ, секретар РНБО Рустем Умєров наголосив, що Україна готова до припинення вогню, послідовно виступає за зустріч на рівні лідерів.

"Сьогодні, на виконання доручення президента України, українська делегація перебуває у Стамбулі. Перед перемовинами провели фінальну підготовку з командою. Ми продовжуємо переговорний процес заради досягнення справедливого і сталого миру – заради повернення всіх наших людей, зокрема дітей, яких було незаконно депортовано до росії", - написав він у Facebook.

Умєров зазначив , що Україна готова до припинення вогню і делегація "використовує кожну – навіть найменшу – можливість, щоб цього досягти".

"І це можливо. Усі технічні механізми припинення вогню добре відомі. Єдина перешкода – неконструктивна позиція москви", - додав він.

Також Умєров наголосив, що Україна послідовно виступає за зустріч лідерів.

"Ми були готові до неї вчора. Готові сьогодні. І будемо готові завтра. Така зустріч здатна розблокувати реальний політичний прогрес. Росія має продемонструвати готовність", - закликав він.

 

Теги: #умєров #переговори #туреччина

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