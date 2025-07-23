Інтерфакс-Україна
Події
21:26 23.07.2025

САП і НАБУ привітали ініціативу Зеленського щодо законопроєкту про антикорупційні інституції

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САП і НАБУ привітали ініціативу Зеленського щодо законопроєкту про антикорупційні інституції

НАБУ і САП вітають ініціативу Президента щодо підготовки законопроєкту, спрямованого на забезпечення незалежності антикорупційних інституцій, повідомили у телеграм каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у середу.

"НАБУ і САП готові долучитися до обговорення та підготовки законодавчого рішення, яке усуне правові ризики, відповідатиме стандартам верховенства права та забезпечить більший потенціал для гарантування справедливості в Україні. Ми вдячні за конструктивний діалог та зустрічі, які допомагають налагодити спільну роботу", - йдеться у повідомленні САП у Телеграм.

У САП висловилюють переконаність, що "збереження незалежності детективів і прокурорів, а також забезпечення принципу невідворотності покарання, що відображається законними вироками суду, є ключовими умовами для ефективного розслідування корупційних злочинів та виконання міжнародних зобовʼязань України".

"НАБУ і САП зберігають заклик до міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Ми продовжуємо діяти виключно в межах закону, залишаючись відкритими до конструктивного діалогу", - сказано в повідомленні САП.

 

Теги: #сап #законопроект #набу #президент

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