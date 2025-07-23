Президентка Єврокомісії контактувала з Зеленським щодо закону про НАБУ і САП, попросила український уряд надати пояснення

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У Європейській комісії дуже стурбовані у зв'язку з ухваленням закону щодо Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та звернулися до українського уряду за поясненнями, заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

"Ми дуже стурбовані прийняттям змін до Кримінального кодексу в Україні. Вони ризикують суттєво послабити компетенції та повноваження антикорупційних інституцій України. Обидві інституції, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), вважаються наріжними каменями верховенства права в Україні", - сказав він.

Мерсьє наголосив, що ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ України та повинні діяти незалежно для боротьби з корупцією та підтримки довіри громадськості.

"Президентка Європейської комісії контактувала з президентом Володимиром Зеленським щодо цих останніх подій. Президент фон дер Ляєн висловила свою серйозну стурбованість наслідками змін і попросила український уряд надати пояснення", - повідомив він.

Речник підкреслив, що повага до верховенства права та боротьба з корупцією є ключовими елементами ЄС.

"Як країни-кандидата, від України очікується повне дотримання цих стандартів. Компромісу бути не може", - заявили у Єврокомісії.