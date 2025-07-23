Генпрокурор: Ситуація навколо НАБУ і САП не вплине на відносини України з міжнародними партнерами

Генеральний прокурор Руслан Кравченко запевняє, що ситуація навколо НАБУ і САП не матиме негативного впливу на відносини України з міжнародними партнерами.

"Я вважаю, що не погіршиться, тому що все прозоро і зрозуміло. Всі інституції продовжують працювати. Генеральний прокурор, який відповідно до Конституції їх координує, також прозоро, з повною відповідальністю, буде їх продовжувати", - сказав він на пресконференції в середу у відповідь на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Кравченко розповів, що у вівторок він, голова Служби безпеки України Василь Малюк і голова Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов зустрілись з послами G7 і представником посольства Європейського Союзу. Ця зустріч, за його словами, дала міжнародним партнерам зрозуміти, що досудове розслідування відбувається прозоро.

"Дійшли до висновку, що головне для них, для послів, для нас – це верховенство права. Тобто ми провели цю зустріч і закінчили дуже добре. Додаткових зауважень до наших, до правоохоронних органів, до СБУ та ДБР, та до Офісу генерального від послів не було. Домовилися, що ми і надалі будемо співпрацювати і працювати", - зазначив він.

Окремо генпрокурор наголосив, що Україна продовжує активну міжнародну діяльність для функціонування спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Він уже провів дві міжнародні зустрічі з цього приводу, а ще одна - за участі послів G7 - запланована на серпень.

"Ми повністю готуємось, виконуємо завдання взяти на себе міжнародні зобов'язання щодо гармонізації нашого національного законодавства з Європейським Союзом щодо запуску роботи спеціального трибуналу в майбутньому", - сказав він.

Кравченко також поділився особистим прагненням представляти Україну у спеціальному трибуналі.

"Якщо буде така можливість, я з гордістю прийму і не підведу нашу державу у представленні цих доказів та матеріалів на трибуналі по звинуваченню Росії", - сказав він.

Раніше Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора України повідомили про проведення спільної спецоперації з нейтралізації впливу Кремля на Національне антикорупційне бюро України.

За результатами комплексних заходів підозру отримали двоє чинних посадовців Бюро: співробітник Центрального апарату НАБУ, який, за даними слідства, працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для російської спецслужби; один з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, який, за матеріалами справи, має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з РФ.

Пізніше, 22 липня, Верховна Рада 263 голосами прийняла в цілому закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану" за правками, яким обмежила незалежність НАБУ та САП.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав закон та направив його на підпис президенту України Володимиру Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти. Того ж дня президент України Володимир Зеленський його підписав.

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його.

У Києві, Львові, Дніпрі та Рівному у вівторок ввечері пройшли акції протесту проти прийнятого Верховною Радою законопроєкту.