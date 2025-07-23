Інтерфакс-Україна
Події
14:47 23.07.2025

Генпрокурор про те, чи є справи на Кривоноса і Клименка: не досліджував це питання

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявляє, що в його кабінеті інформація про наявність чи відсутність справ щодо директора НАБУ Семена Кривоноса і керівника САП Олександра Клименка не звучала.

"Не досліджував це питання, не можу доповісти" - сказав він на брифінгу в середу в Києві, відповідаючи на питання, чи є справи на Клименка та Кривоноса, оскільки напередодні вони допускали такий варіант розвитку подій.

При цьому генпрокурор додав: "У мене в кабінеті це питання не звучало".

Теги: #кравченко_руслан #сап #набу #генпрокурор

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