Генпрокурор про те, чи є справи на Кривоноса і Клименка: не досліджував це питання

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявляє, що в його кабінеті інформація про наявність чи відсутність справ щодо директора НАБУ Семена Кривоноса і керівника САП Олександра Клименка не звучала.

"Не досліджував це питання, не можу доповісти" - сказав він на брифінгу в середу в Києві, відповідаючи на питання, чи є справи на Клименка та Кривоноса, оскільки напередодні вони допускали такий варіант розвитку подій.

При цьому генпрокурор додав: "У мене в кабінеті це питання не звучало".