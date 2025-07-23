Інтерфакс-Україна
Події
14:59 23.07.2025

Качка: Україна готова вжити подальших законодавчих заходів для забезпечення відповідності стандартам ЄС

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Качка: Україна готова вжити подальших законодавчих заходів для забезпечення відповідності стандартам ЄС
Фото: https://pbs.twimg.com/

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка і генеральний директор Директорату Європейської Комісії з питань політики сусідства та переговорів з розширення Герт Ян Копман обговорили ситуацію з законом, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Провів відверту розмову з Гертом Яном Копманом. Поінформував про ситуацію навколо закону 12414 та наголосив на сильній зацікавленості України у вирішенні ситуації з НАБУ/САП прозорим способом", - написав Качка у соцмережі Х у середу.

Він додав, що Україна готова вжити подальших законодавчих заходів для забезпечення відповідності стандартам ЄС. 

"Ми продовжуємо збирати думки експертів. Підкреслив плани зустрітися з переговорною командою щодо Глави 23, щоб почути їхні експертні думки. Україна готова до подальших кроків — довіра та відкритий діалог з ЄС є ключовими", - додав він.

Як повідомили в Офісі віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Качка також проінформував Купмана про зустріч президента України Володимир Зеленський з усіма керівниками правоохоронних та антикорупційних органів.

Він запевнив європейського високопосадовця, що Уряд дуже серйозно підходить до питань пов'язаних із боротьбою з корупцією, й уважно слідкує за позицією громадськості, експертного середовища, а також ведеться активна робота щодо збору та аналізу думок й позицій усіх зацікавлених сторін щодо Закону.

"Євроінтеграційні трансформації, зокрема визначені Дорожною картою з верховенства права, залишаються для нас пріоритетом – Україна продовжить виконання кроків, спрямованих на досягнення цілей, визначених документом. Збереження відвертого і прозорого діалогу з ЄС та усіма структурами, а також наш рух до Євросоюзу – мій особистий пріоритет", - наголосив віцепремʼєр.

Качка підкреслив, що наразі органи державної влади націлені за забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції, а також, що його персональна мета – зберегти наявну довіру у відносинах між Україною та ЄС.

"Він наголосив на важливості тримати оперативний зв'язок для взаємного інформування щодо поточної ситуації та подальшої взаємодії в контексті євроінтеграційних прагнень держави", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, 22 липня Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП. За відповідний законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, у другому читанні та в цілому проголосувало 263 народних депутатів. Зокрема, правками до законопроєкту генпрокурора наділено повноваженнями: бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Ради за даний законопроєкт, та зазначила, що це є "серйозним кроком назад". Крім того, вона підкреслила, що верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ України до ЄС. Пізніше, після розмови з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та віцепремʼєром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою, Кос заявила, що ЄС продовжить працювати "з Україною над необхідними реформами у сфері верховенства права та прогресом на шляху до ЄС".

В свою чергу, віцепремʼєр Качка у розмові Кос запевнив, що порядок денний реформ в Україні та зобов'язання щодо вступу у Європейський Союз залишаються повністю чинними.

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріс Кубілюс, коментуючи події в Україні, заявив, що довіра між країною, що воює, та її керівництвом на війні важливіша за сучасну зброю – її важко побудувати та зберегти, але легко втратити через одну суттєву помилку керівництва.

Теги: #качка_тарас #герт_ян_копман #сап #набу

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