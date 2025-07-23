Голова АРМА стосовно закону про НАБУ/САП: Держава здійснила вірні кроки, в країні наводиться лад

Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума заявила про підтримку закону про обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП), що було прийнято парламентом та підписано президентом України Володимиром Зеленським 22 липня.

"Держава здійснила вірні кроки. В країні наводиться лад. Підтримую законопроєкт 12414", - йдеться у заяві голови АРМА у фейсбуці у середу.

"Антикорупційна інфраструктура працює і працюватиме. Тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше", - додала Дума.

За словами Думи, події, які відбуваються цими днями, вона особисто вже пережила. "У 2023 році я очолила орган, який мав максимально негативну репутацію. Ми стикнулися з повною відсутністю міжнародної технічної допомоги та заблокованим управлінням російських корпоративних прав", - написала голова АРМА.

"Потім розпочалося протягування окремими особами псевдореформи АРМА, незважаючи на те, що моя команда вже запровадила прозорі правила та процедури, а урядовий законопроєкт був готовий. Цю псевдореформу просували всім знайомі обличчя, які завжди використовували міжнародних партнерів, не надаючи їм правдиву інформацію, підставляючи Україну та формуючи з неї образ "корумпованої держави". Для чого? Щоб виділяли більше коштів саме на них", упевнена Дума.

АРМА, як заявила голова інституції, є незмінною частиною антикорупційної інфраструктури України, створеною на вимогу ЄС та міжнародних партнерів. "Ми змогли добитися того, що всі наші зауваження були враховані у фінальній версії законопроєкту про реформу АРМА. Не з антиконституційними нормами депутатів-лобістів, а в інтересах держави, з піклуванням про захисників, і проти країни-агресора", - наголосила вона.

Дума вважає, що зараз українська правоохоронна та антикорупційна системи "є сильнішими, ніж будь-коли, і я впевнена, що справжня справедливість та верховенство права переможуть усі маніпуляції та підміни понять".

"І на останок: державні, антикорупційні, правоохоронні органи мають бути єдині і працювати в синергії", підбила підсумок у своїй заяві очільниця АРМА.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла в цілому 22 липня закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану". В той же день президент України його підписав. Документ опубліковано в "Голосі України".

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його.

У Києві, Львові, Дніпрі та Рівному у вівторок ввечері пройшли акції протесту проти прийнятого Верховною Радою законопроєкту.

Як повідомлялося, АРМА неодноразово опинялося в епіцентрі резонансних історій, повʼязаних з передачею активів в управління. Так, 16 липня стало відомо про початок кримінального провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями АРМА під час передачі в управління Будинку профспілок. Кримінальне провадження відкрила САП.

Раніше, 4 червня, "Українська правда" опублікувала розслідування, у якому йшлося про те, що АРМА визначило компанію для управління Будинку профспілок у Києві, яка може бути пов'язана з родиною Стефанішиної, зокрема, її колишнім чоловіком. За даними розслідування, це вже четвертий дороговартісний актив, який отримала одна й та сама компанія.

Пізніше повідомлялося, що матеріали було передано до НАБУ.