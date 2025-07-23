Внаслідок атаки БпЛА на один із об'єктів "Сумиобленерго" введено обмеження для частини споживачів е/е

У ніч на середу, 23 липня, російські окупанти завдали удару по одному з обʼєктів АТ "Сумиобленерго", внаслідок чого введено обмеження для частини споживачів електроенергії, повідомило Міністерство енергетики.

"Внаслідок нічної атаки БПЛА пошкоджено енергетичне обладнання. Наразі для частини споживачів електроенергії діють обмеження", - зазначили у відомстві.

Наголошується, що енергетики роблять все можливе, щоб повернути електропостачання до будинків жителів міста та області в найкоротші терміни. Станом на ранок середи вже вдалося відновити живлення для більшої частини споживачів.

Своєю чергою, як повідомила НЕК "Укренерго", внаслідок несприятливих погодних умов у вигляді грози та сильних поривів вітру станом на ранок 23 липня повністю або частково було знеструмлено 122 населені пункти в семи областях України. Бригади обленерго вже виконують аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях.

За інформацією системного оператора, споживання електроенергії знизилось і станом на 9:30 середи було на 4,9% нижче, ніж у цей же час попереднього дня, у вівторок. Причина таких змін – спадання спеки у частині регіонів, а також сонячна погода у більшості областей, крім частини північних, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживайте електроенергію раціонально. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - традиційно попередили споживачів в "Укренерго".