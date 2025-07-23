Сирський просить США більше систем ППО та ракет, щоб перенести війну на територію РФ

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Україні терміново потрібно, щоб Сполучені Штати та країни Європи передали Києву більше систем протиповітряної оборони та ракет і не запроваджували заборону часів попереднього президента США Джозефа Байдена на глибокі удари по російських військових цілях, щоб допомогти перенести війну на територію РФ, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в суботу в інтерв'ю The Washington Post, яке було опубліковане в середу.

За його словами, нові постачання озброєння протиповітряної оборони, включаючи американські ракети Patriot, перехоплювачі безпілотників та легку авіацію для збивання безпілотників, можуть допомогти запобігти російським атакам. Більше ракет середньої та великої дальності, включаючи американські системи ATACMS та німецькі системи Taurus, якщо їх буде видано без обмежень на їх використання дозволить Україні уповільнити виробництво російської зброї, націлюючись на інфраструктуру, з якої виробляються його ракети та безпілотники.

"Вони (РФ – ІФ-У) націлюються практично на все — аеродроми, населені пункти, об'єкти інфраструктури. Тому, звичайно, нам потрібні постачання балістичних ракет, щоб мати змогу дати ворогу гідну відсіч… Наявність будь-якої ракетної зброї сама по собі є стримуючим фактором. Я сподіваюся, що завдяки позиції президента Трампа цей процес буде набагато легшим і… у нас не буде жодних труднощів, які були раніше", - сказав Сирський.

При цьому він не відповів, чи залишилися в Україні на складі системи ATACMS, хоча, як відзначає видання, "загальновідомо, що запаси країни закінчилися". На запитання, чи врятує нова партія американських ракет життя українців, головнокомандувач ЗСУ відповів: "Звичайно".

За словами Сирського, окрім нестачі систем протиповітряної оборони та ракет для них, українські наземні війська також мають дефіцит 155-мм артилерійських снарядів на передовій. "У нас є високо мотивовані та сміливі солдати, які можуть просуватися вперед, але їм потрібні сучасні, надійні засоби захисту", – сказав він.

Відзначається, що адміністрація Байдена довго відмовлялася дозволяти удари по території РФ, побоюючись, що вони спровокують Володимира Путіна на небезпечну відповідь. "Ми всі доклали багато зусиль, включаючи публічні виступи, щоб пояснити та довести необхідність використання цих видів далекобійної зброї на території РФ", – сказав Сирський.