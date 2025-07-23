Інтерфакс-Україна
Події
09:32 23.07.2025

У Ростовській області атаковано залізничний вузол, що забезпечує логістику російської армії

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У Ростовській області атаковано залізничний вузол, що забезпечує логістику російської армії

У Новочеркаську в Ростовській області атакована залізнична інфраструктура, яка використовується для ВПК та армії РФ, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Цей логістичний вузол з’єднує стратегічні напрями: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Каменськ-Шахтинський. Саме через цей вузол здійснюється перекидання техніки, боєприпасів, паливних ресурсів та особового складу до кордону з Україною", - пояснив він у телеграм-каналі в середу.

За словами Коваленка, у місті також функціонують логістичні підрозділи 1061-го Центру МТО Південного військового округу РФ, який відповідає за розподіл озброєння, пального та боєкомплекту.

"Вузли на зразок Новочеркаська - це артерії, якими живиться воєнна машина росії. Без них постачання на фронт зупиняється", - наголосив він.

Теги: #інфраструктура #атака #ростовська_область

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