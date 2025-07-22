У Куп’янську внаслідок атаки ворожого fpv-дрону двоє постраждалих

Правоохоронці задокументували наслідки влучання російського fpv-дрону у цивільний автомобіль в Куп’янську Харківська область, постраждали 56-річний чоловік та 51-річна жінка, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Від удару транспортний засіб загорівся. Внаслідок атаки постраждали 56-річний чоловік та 51-річна жінка — в обох зафіксовано акубаротравми та опіки", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).