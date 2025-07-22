Інтерфакс-Україна
Події
20:03 22.07.2025

ГАР Міноборони закликала Зеленського накласти вето на законопроєкт щодо ліквідації незалежності САП та НАБУ – він підриває обороноздатність країни

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ГАР Міноборони закликала Зеленського накласти вето на законопроєкт щодо ліквідації незалежності САП та НАБУ – він підриває обороноздатність країни

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України (ГАР МОУ) закликала президента Володимира Зеленського накласти вето на законопроєкт №12414 як такий, що підриває основи обороноздатності країни та порушує міжнародні зобов'язання України в межах підготовки до вступу в ЄС.

З такою заявою виступила рада, текст заяви опубліковано на Facebook-сторінці ГАР МОУ.

"Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України закликає президента України Володимир Зеленський ветувати законопроєкт №12414 як такий, що підриває основи обороноздатності країни, йде врозріз із заявленими принципами ведення державної політики та порушує ухвалені Україною міжнародні зобов'язання в межах підготовки до вступу в ЄС", - йдеться у заяві.

"Ми воюємо зокрема і за справедливість та свободу жити у вільному, демократичному суспільстві. Цей же закон – про зловживання владою та покривання своїх. Не треба йти всупереч волі народу – це може мати катастрофічні наслідки," - наголосили в ГАР.

В заяві наголошується, що "де-факто, ухвалений законопроєкт послаблює боротьбу із топкорупцією та знищує незалежне досудове розслідування справ. Це рішення матиме неабиякі наслідки для сектору безпеки й оборони, адже чимало корупційних зловживань посадовців розслідувались саме НАБУ, а процесуальне керівництво здійснювала САП".

В заяві ГАР зазначено, що сьогодні Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12414. "Цим законом повністю ліквідовується процесуальна незалежність антикорупційної інфраструктури в Україні", - підкреслено у заяві ГАР.

Повідомляється, що незважаючи на офіційну назву, законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану" в останній момент у неймовірно швидкому режимі змінили. До документа внесли поправки, які його не стосуються та підміняють суть. Проте, спершу профільний комітет з питань правоохоронної діяльності, а потім і сесійна зала, за лічені хвилини підтримали цей законопроєкт в цілому. А голова ВР невідкладно направив на підпис президенту.

В заяві перераховані основні новації документу. "Ухвалений закон: 1. позбавляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура незалежності, робить генерального прокурора фактичним керівником прокурорів САП; 2. дозволяє генпрокурору передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; 3. дає можливість генпрокурору давати обов'язкові вказівки НАБУ, витребувати матеріали справ, передавати іншим прокурорам; 4. дає можливість в ручному режимі керувати ходом кримінальних проваджень, забезпечуючи фактичну недоторканність лояльних осіб.

 

Теги: #міноборони #гар #сап #набу

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