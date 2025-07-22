Інтерфакс-Україна
Події
19:06 22.07.2025

Майже 65% німців незадоволені роботою Мерца на посаді канцлера - опитування

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Майже 65% німців незадоволені роботою Мерца на посаді канцлера - опитування
Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Кількість громадян ФРН, незадоволених виконанням Фрідріхом Мерцом обов'язків канцлера Німеччини, досягла рекордного рівня в 64%, свідчать результати опитування громадської думки, проведеного компанією Forsa.

"Рівень схвалення роботи канцлера Фрідріха Мерца сильно знизився. Трохи більше місяця тому його роботою були задоволені 43% німців. (...) Нині картина значно погіршилася: тепер його політику схвалюють лише 32%", - інформує телеканал NTV.

"Невдоволення роботою канцлера зросло до 64%. Це новий максимум з часу його вступу на посаду", - резюмує NTV.

Невдоволення особливо велике на сході країни, де негативну думку про Мерца висловлюють майже три чверті опитаних - 74%.

Крім того, тільки 29% респондентів вважають Мерца політиком, який викликає довіру, 67% стверджують протилежне. 4% опитаних не визначилися з думкою з цього питання.

Водночас блок ХДС/ХСС четвертий тиждень поспіль втрачають по одному відсотковому пункту і тепер обидві партії мають підтримку лише у 25%. Ультраправа "Альтернатива для Німеччини", навпаки, продовжила набирати популярність і вперше з початку травня наздогнала альянс ХДС/ХСС за популярністю.

Підтримка Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) залишається на рівні 13%.

Таким чином, панівну коаліцію, що складається з ХДС/ХСС і СДПН, підтримують лише 38% німців.

Опитані зазначали, що, на їхню думку, від початку роботи новий Кабінет міністрів припустився безлічі помилок. Так, німці незадоволені тим, що влада скасувала зниження податку на електроенергію для всіх громадян.

Дані збирала компанія Forsa з 15 до 21 липня 2025 року. В опитуванні взяли участь 2 тис. 502 людини.

 

 

Теги: #опитування #німеччина #мерц

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