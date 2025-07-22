Нідерланди готові зробити "суттєвий внесок" у додаткову протиповітряну оборону України

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Очільник Міністерства оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив готовність його країни співфінансувати постачання додаткових систем Patriot для України, наразі йдуть тісні консультації зі США та партнерами з цього приводу.

Про це повідомило Міноборони Нідерландів за підсумками 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у понеділок на сайті відомства.

Під час засідання Брекельманс підкреслив необхідність захисту України від "кампанії російського повітряного терору". "Мета Росії проста: поставити непохитних українців на коліна. Ми не можемо допустити цього. Тому ми хочемо зробити суттєвий внесок у додаткову протиповітряну оборону України. Багато вже зроблено, але потрібно більше. Тільки продовжуючи нашу невпинну та масовану підтримку України та посилюючи тиск на Росію, ми можемо змусити Росію сісти за стіл переговорів", - сказав він.

Міноборони Нідерландів повідомило, що наразі проводяться тісні та часті консультації зі Сполученими Штатами та іншими союзниками щодо американської ініціативи про постачання додаткових систем озброєння, включаючи системи протиповітряної оборони, зокрема Patriot. Зазначається, що точні деталі внеску Нідерландів будуть опрацьовані найближчим часом. "Ми очікуємо, що незабаром зможемо оголосити про це більше", – сказав Брекельманс.

Уряд Нідерландів раніше зазначав, що важливо, щоб вся Європа зробила свій внесок. "Україна захищає лінію фронту від російської агресії для всієї Європи. Якщо Росії вдасться прорватися, вона одразу ж становитиме більшу загрозу для решти Європи та НАТО", - наголосив Брекельманс.

За даними Міноборони Нідерландів, ця країна, окрім повної системи Patriot, також поставила 24 винищувачі F-16 та відповідні боєприпаси й запасні частини, кілька зенітних гармат та системи I-HAWK . Нідерланди також постачають Україні радари виявлення безпілотників та морські судна, оснащені засобами протиповітряної оборони.

Як раніше повідомлялося з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, ФРН і США досягли домовленості про надання Україні п’яти ЗРК Patriot. За даними ЗМІ, Німеччина і США наблизились до фінальної домовленості щодо ЗРК Patriot для України.