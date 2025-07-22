Інтерфакс-Україна
Події
16:24 22.07.2025

МВС і Міненерго обговорили спільні дії для захисту енергооб’єктів від ворожих ударів - Клименко

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МВС і Міненерго обговорили спільні дії для захисту енергооб’єктів від ворожих ударів - Клименко
Фото: https://t.me/Klymenko_MVS/

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і міністр енергетики Світлана Гринчук провели спільну нараду, щоб синхронізувати зусилля для захисту енергетичних об’єктів України від ворожих ударів.

"Зафіксовано понад 700 атак на об’єкти енергетики за час повномасштабного вторгнення, а цьогоріч до 90% ударів здійснювалися з використанням БПЛА", - написав Клименко в телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, ключова мета – не лише реагувати, а й діяти на випередження. Головні акценти мають бути зроблені на: захисті об’єктів енергетики (ефективне застосування систем РЕБ, посилення спроможностей мобільних вогневих груп); допуску рятувальників ДСНС до місць ліквідації (чіткі алгоритми, оперативне реагування, злагоджена взаємодія з персоналом об’єктів); спільних навчаннях (відпрацювання злагодженої командної роботи).

Теги: #міненерго #клименко #мвс

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