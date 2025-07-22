Інтерфакс-Україна
Події
16:20 22.07.2025

Росіяни вдарили по Сумах, одна людина загинула – МВА

1 хв читати
Росіяни вдарили по Сумах, одна людина загинула – МВА
Фото: https://t.me/kobzarartemsn/

Російські окупанти завдали удару біля обʼєкту соціальної інфраструктури в Сумах, повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"У будівлі вибито вікна. На жаль, є загибла людина", - написав Кривошеєнко в телеграм-каналі.

Як зазначив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, удар був завданий близько 15:00.

"Внаслідок чергового ворожого удару БпЛА по нашому місту загинула 60-річна жінка", - вказав він.

Кобзар наголосив, що постраждалим надається необхідна допомога, наслідки атаки уточнюються.

Кривошеєнко також уточнив, що збільшилася кількість постраждалих по попередньому прильоту – наразі їх четверо.

"Ворог намагається налякати населення та цілеспрямовано бʼє по обʼєктам цивільної інфраструктури", - наголосив голова МВА.

Теги: #загиблі #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:15 22.07.2025
УЧХ допомагав ліквідувати наслідки повітряних атак РФ у Сумах та Одесі

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки повітряних атак РФ у Сумах та Одесі

18:13 20.07.2025
Ще одна постраждала внаслідок атаки БпЛА в Сумах, їхня кількість складає дві людини - ОВА

Ще одна постраждала внаслідок атаки БпЛА в Сумах, їхня кількість складає дві людини - ОВА

15:09 20.07.2025
Ворожий БпЛА влучив в один із скверів Сум, 100 абонентів залишились без світла

Ворожий БпЛА влучив в один із скверів Сум, 100 абонентів залишились без світла

02:07 19.07.2025
Внаслідок атаки на Одесу загинула людина – Труханов

Внаслідок атаки на Одесу загинула людина – Труханов

17:55 18.07.2025
Суми частково без світла після атаки РФ, тролейбуси призупинили рух

Суми частково без світла після атаки РФ, тролейбуси призупинили рух

13:23 18.07.2025
Троє цивільних загинули ранком у Дніпропетровській і Херсонській областях - влада

Троє цивільних загинули ранком у Дніпропетровській і Херсонській областях - влада

19:33 14.07.2025
По Сумах протягом дня було 5 дронових ударів, постраждали 14 жителів

По Сумах протягом дня було 5 дронових ударів, постраждали 14 жителів

17:58 14.07.2025
Росіяни завдали повторного удару по Сумах, атакували медзаклад – ДСНС

Росіяни завдали повторного удару по Сумах, атакували медзаклад – ДСНС

17:16 13.07.2025
Частина Сум тимчасово залишилася без електропостачання після атаки БПЛА

Частина Сум тимчасово залишилася без електропостачання після атаки БПЛА

14:16 12.07.2025
У Нікополі російський обстріл забрав життя 27-річної жінки

У Нікополі російський обстріл забрав життя 27-річної жінки

ВАЖЛИВЕ

Директор НАБУ: допускаємо тиск на нас з керівником САП і "клепання" справ

Фактично зараз створюється загроза євроатлантичним прагненням нашої країни – директор НАБУ

Антикорупційні органи звернулися до ЄС, американських партнерів та МВФ в зв'язку із ситуацією довкола НАБУ і САП – директор НАБУ

Стефанчук направив законопроєкт, що обмежує незалежність НАБУ та САП, на підпис президенту

Директор НАБУ: троє наших співробітників, в яких проходили обшуки, отримали тілесні ушкодження, але не змогли їх зафіксувати

ОСТАННЄ

Кличко: правоохоронну систему потрібно змінювати, а не робити її бультерʼєром влади

МВС і Міненерго обговорили спільні дії для захисту енергооб’єктів від ворожих ударів - Клименко

"Метінвест" проведе збори на деяких своїх перереєстрованих з окупованих територій підприємствах із підсумками за 2023-2024рр.

СБУ: Перед судом постане співробітник спецслужби, викритий минулого року на вимаганні хабара

Латвія відправила в Україну ще 1300 дронів - міністр оборони

Директор НАБУ: допускаємо тиск на нас з керівником САП і "клепання" справ

Об’єднання міністерств може пришвидшити євроінтеграційні процеси – думка

Фактично зараз створюється загроза євроатлантичним прагненням нашої країни – директор НАБУ

Антикорупційні органи звернулися до ЄС, американських партнерів та МВФ в зв'язку із ситуацією довкола НАБУ і САП – директор НАБУ

Железняк ініціював постанову щодо скасовання голосування за закон, який обмежує незалежність НАБУ та САП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА