Росіяни вдарили по Сумах, одна людина загинула – МВА

Фото: https://t.me/kobzarartemsn/

Російські окупанти завдали удару біля обʼєкту соціальної інфраструктури в Сумах, повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"У будівлі вибито вікна. На жаль, є загибла людина", - написав Кривошеєнко в телеграм-каналі.

Як зазначив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, удар був завданий близько 15:00.

"Внаслідок чергового ворожого удару БпЛА по нашому місту загинула 60-річна жінка", - вказав він.

Кобзар наголосив, що постраждалим надається необхідна допомога, наслідки атаки уточнюються.

Кривошеєнко також уточнив, що збільшилася кількість постраждалих по попередньому прильоту – наразі їх четверо.

"Ворог намагається налякати населення та цілеспрямовано бʼє по обʼєктам цивільної інфраструктури", - наголосив голова МВА.