Росіяни вдарили по Сумах, одна людина загинула – МВА
Російські окупанти завдали удару біля обʼєкту соціальної інфраструктури в Сумах, повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
"У будівлі вибито вікна. На жаль, є загибла людина", - написав Кривошеєнко в телеграм-каналі.
Як зазначив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, удар був завданий близько 15:00.
"Внаслідок чергового ворожого удару БпЛА по нашому місту загинула 60-річна жінка", - вказав він.
Кобзар наголосив, що постраждалим надається необхідна допомога, наслідки атаки уточнюються.
Кривошеєнко також уточнив, що збільшилася кількість постраждалих по попередньому прильоту – наразі їх четверо.
"Ворог намагається налякати населення та цілеспрямовано бʼє по обʼєктам цивільної інфраструктури", - наголосив голова МВА.