Інтерфакс-Україна
Події
16:07 22.07.2025

СБУ: Перед судом постане співробітник спецслужби, викритий минулого року на вимаганні хабара

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СБУ: Перед судом постане співробітник спецслужби, викритий минулого року на вимаганні хабара

Судитимуть співробітника спецслужби, якого у 2024 році викрило на вимаганні хабаря Головне управління внутрішньої безпеки Служби, повідомляє СБУ.

"Як встановило розслідування, посадовець СБУ вимагав 300 тис. дол. США у організатора схеми для "ухилянтів". В обмін на це він обіцяв фігуранту свою допомогу у закритті відповідного кримінального провадження", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ та слідчі Національної поліції викрили хабарника під час передачі коштів. У подальшому це кримінальне провадження було передано за підслідністю до слідчих Державного бюро розслідувань, а вже згодом, зважаючи на велику суму хабара – до Національного антикорупційного бюро України.

Наразі за матеріалами СБУ детективи Бюро завершили розслідування і передали справу до суду.

Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Теги: #хабарництво #сбу

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