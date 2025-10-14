Інтерфакс-Україна
Події
11:57 14.10.2025

Поліція та СБУ затримали на хабарі начальника РТЦК на Одещині

Фото: https://t.me/UA_National_Police

На Одещині поліція та СБУ затримали начальника одного з районних відділів ТЦК та СП на хабарі: посадовець вимагав та отримав $2 тис. за врегулювання питання військового обліку, повідомляє Національна поліція України.

"Начальник відділу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав від громадянина гроші в розмірі $2 тис. за сприяння у виготовленні нового військово-облікового документа, зняття з розшуку в електронній системі як особи, що не оновила облікові дані, а також за надання відстрочки від призову під час мобілізації", - йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі у вівторок.

При цьому, як зазначають в поліції, посадовець заявив, що без передачі коштів вирішити питання буде неможливо.

Поліцейські затримали чоловіка одразу після того, як він одержав обумовлену суму.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

