Інтерфакс-Україна
Події
14:53 22.07.2025

Керівник САП: працівники СБУ, які проводять перевірку дотримання законодавства про держтаємницю, доступу до матеріалів справ не отримували

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Керівник САП: працівники СБУ, які проводять перевірку дотримання законодавства про держтаємницю, доступу до матеріалів справ не отримували

Співробітники Служби безпеки України, які продовжують проводити перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю в Спеціалізованій антикорупційні прокуратурі (САП), не отримували доступу до матеріалів самих проваджень, зазначає керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.

"На даний час в САП проводиться перевірка дотримання режиму таємності. Вона почалася вчора і сьогодні продовжується. Працівники СБУ, які проводять цю перевірку, доступу до саме матеріалів проваджень не отримували, проводили перевірку організаційних документів, загальних, які регулюють діяльність режиму секретного відділу і до частини комп'ютерів прокурора", - сказав керівник САП на брифінгу у вівторок в Києві.

Теги: #перевірка #сбу #сап #клименко

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