Інтерфакс-Україна
Події
14:28 22.07.2025

Мін’юст, Міноборони та Мінветеранів запустили соцпроєкт для підвищення правової обізнаності захисників та їхніх родин

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Мін’юст, Міноборони та Мінветеранів запустили соцпроєкт для підвищення правової обізнаності захисників та їхніх родин

Міністерство юстиції України спільно з Міністерством оборони та Міністерством у справах ветеранів запустили новий соціальний проєкт "Юстиція військовим", спрямований на підвищення правової обізнаності військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин.

"Мета проєкту — через серію коротких відеороликів надати військовим та їхнім родинам важливу юридичну інформацію й посилити їхню обізнаність у правових питаннях", - йдеться у поідомленні на сайті відомства у вівторок.

У межах ініціативи доступні відеоконсультації на найбільш актуальні теми: як правильно оформити рапорт, оскаржити висновок ВЛК, отримати безоплатне протезування чи медичні послуги без черг, скористатися правом на матеріальну допомогу, як діяти у випадку зникнення або полону, а також звернутися по безоплатну правничу допомогу.

Завдяки підтримці АТ "Укрзалізниця", ці відео транслюються на вокзалах та в потягах "Інтерсіті", щоб військові та їхні близькі могли побачити важливу та актуальну інформацію під час подорожей по країні. Усі ролики мають переклад жестовою мовою.

Теги: #міноборони #мінюст #проєкт #юстиція_військовим #мінветеранів

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