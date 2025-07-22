Нардеп Радіна закликає нардепів не голосувати за законопроєкт щодо розслідування справ про зниклих без вісти після внесення туди правок щодо САП

Голова комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу") заявляє про атаку на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) та закликає парламентарів не підтримувати законопроєкт №12414 від 16 січня про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, в який були внесені правки, що обмежують незалежність антикорупційних установ.

"Очікувано, вчорашні обшуки із застосуванням фізичного насильства і підозри співробітникам НАБУ стали фоном для повноцінної атаки на НАБУ і САП. У законопроєкт №12414 (іде на друге читання) щойно додали правки, які роблять САП декоративною інституцією і передбачають повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генерального прокурора", - написала Радіна в мережі Facebook у вівторок вранці.

За її словами, правками до законопроєкту генпрокурора наділено повноваженнями "бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки і витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам".

"У разі голосування за ці зміни антикорупційну інфораструктуру України буде фактично знищено. Наслідки ухвалення цього законопроєкту для держави вважаю катастрофічними. Іронічно, що законопроєкт №12414 було зареєстровано 16 січня 2025 року. Закликаю колег у жодному разі не підтримувати цю ініціативу", - написала Радіна.

Як повідомлялося, Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора України та Державне бюро розслідувань провели в понеділок обшуки у детективів НАБУ, а також позапланову перевірку дотримання державної таємниці САП.

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив у телеграм-каналі: "Тільки що Слуга внесла у порядок денний сьогодні законопроект 12414 про по факту ліквідацію НАБУ та САП. Голосувати хочуть максимально швидко".

"…через законопроект 12414 (зміни в КК) будуть тягнути правку підпорядковувати по факту НАБУ генпрокурору і дати можливість під час воєнного стану передавати справи по підслідності НАБУ іншим правоохоронним органам…. Ну і САП після цього законопроекту по факту перетворяться в весільних генералів. Коротше обнуляють НАБУ та САП", - зазначив нардеп.