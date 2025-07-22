Інтерфакс-Україна
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02:30 22.07.2025

Норвегія готова фінансово підтримати ініціативу Німеччини з передання систем Patriot Україні - ЗМІ

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Норвегія та Німеччина зроблять "важливий внесок" у забезпечення протиповітряної оборони України, заявили на прес-конференції в Берліні прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та канцлер ФРН Фрідріх Мерц, повідомив портал NRK в понеділок.

"Україна потребує нашої підтримки. Слава Богу, що США готові надати Україні зброю, яку також фінансують європейські партнери. Німеччина і Норвегія зроблять важливий внесок", - заявив Фрідріх Мерц. Стьоре додав, що Норвегія також готова платити, хоча остаточної угоди ще немає.

"Американці сказали, що вони дуже хочуть допомогти Україні в цьому питанні. Вони хочуть, щоб Європа, по суті, взяла на себе частину витрат. Для того, щоб це сталося, системи Patriot, які зараз існують, повинні бути переміщені в Україну", - сказав Стьоре в інтерв'ю NRK в понеділок увечері.

Стьоре пояснив, що Німеччина має дві системи Patriot, які вона готова передати Україні. Однак у ФРН хочуть отримати гарантії, що вони будуть замінені.

"Потім вони повинні бути швидко доставлені до Німеччини. І тут на допомогу приходять США. Трамп сказав, що сприятиме цьому, але часові рамки незрозумілі. Це потрібно прояснити", - наводить NRK слова норвезького прем'єра.

Джерело: https://www.nrk.no/urix/jonas-gahr-store-har-mott-tysklands-forbundskansler-1.17500188

Теги: #patriot #німеччина #норвегія

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