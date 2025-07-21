Інтерфакс-Україна
Події
22:38 21.07.2025

Попередньо четверо постраждалих внаслідок атаки російських дронів в Сумській області – ОВА

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Четверо мирних жителів, в тому числі дитина, постраждали внаслідок атаки російських БпЛА по Путивлю в понеділок увечері, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Телеграм.

"Сьогодні ввечері ворог атакував дронами цивільну інфраструктуру Путивльської громади. Попередньо постраждали щонайменше четверо людей, серед них 5-річний хлопчик. Їм надали необхідну медичну допомогу без госпіталізації. На місці влучання здійнялася пожежа. Триває ліквідація наслідків", - написав Григоров у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/grigorov_oleg/265

Теги: #сумська #постраждалі #атаки

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