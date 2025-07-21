У Генштабі ЗС України підтвердили, що українські військові вчора завдали кілька ударів по ворогу в Бєлгородській області

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У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що українські військові впродовж 20 липня завдали кілька ударів по ворогу в Бєлгородській області РФ.

"20 липня Сили оборони України завдали низку успішних ударів по противнику в різних локаціях, продовжуючи зосереджувати зусилля на послабленні військового потенціалу рф. Засобами дальнього вогневого впливу було успішно уражено російський зенітний ракетний комплекс С-300П у Бєлгородській області (рф), що значно зменшило зону покриття засобами російської протиповітряної оборони дальньої дії в регіоні", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі в понеділок

У цій самій області, зазначає Генштаб "наші війська також завдали удару по радіолокаційному комплексу "Небо-М", що критично вплинуло на його функціональність, і одночасно знизило експлуатаційні можливості сусідньої радіолокаційної станції 5Н66М "Big Bird".

Такі скоординовані удари суттєво послаблюють систему протиповітряної оборони рф, знижуючи здатність ворога прикривати свої війська та інфраструктуру і сприяють веденню операцій українськими підрозділами.