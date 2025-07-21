Активісти, нардепи, політологи та підприємці розходяться в думках щодо причин та наслідків слідчих дій в НАБУ та САП

Голова антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець вважає, що причиною слідчих дій щодо національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) є справи щодо представників та оточення діючої влади.

"Сьогодні Офіс президента через СБУ отримав доступ до 658 кримінальних справ, які розслідує НАБУ…. Але ще гірше і те, що Банкова отримала доступ не лише до вже відкритих кримінальних справ. Але і до тих матеріалів, де підозри лише готувались. Так ось. Їх тепер не буде. Бо тепер усіх своїх попередять", - написала Богуславець у Facebook.

За її словами, в Офісі президента отримали доступ до усіх негласних спецоперацій, які планувались НАБУ і САП, і "це крок, щоб зупинити всі майбутні справи про топ-корупцію посадовців і заблокувати роботу НАБУ і САП".

Політтехнолог, керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак відзначив, що НАБУ та його працівники не є недоторканними і привілейованими, і якщо у правоохоронців є підстави вважати, що вони працювали на РФ, "це величезний удар по репутації цієї установи". "Очевидно, вона потребує повного перезавантаження та аудиту", - вважає він.

Юрист, фінансист, кандидат політичних наук, виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування "Міжнародна асоціація малих громад" Олексій Буряченко назвав слідчі дії "примусовим вскриванням консерв в НАБУ". "Якщо силовий орган не прагне до самоочищення, його очищують якось так", - написав він в Facebook, додавши, що йому цікаво буде в цьому контексті простежити реакцію "наших грантових структур" та прихильників політичної опозиції.

Народній депутат від партії "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв висловив переконання, що головна причина масових обшуків в НАБУ і САП без судових ордерів переслідує дві мети: "перша - отримати доступ до всієї інформації про антикорупційні розслідування щодо посадовців влади Зеленського; друга - підірвати довіру до антикорупційних органів в зробити їх недієздатними взагалі".

"Відкат реформ і згортання демократії витікають з відчуття безкарності… Абсолютна влада корумпує абсолютно. Доведено всюди, де тільки можливо. Одноосібна влада без противаг завжди стане диктатурою", - написав він у Facebook.

Народний депутат фракції "Голос"Ярослав Железняк прокоментував слідчі дії так: "Замість перезавантаження БЕБ, буде розвантаження НАБУ". Також він вважає, що СБУ прийшло до САП під приводом перевірки дотримання держтаємниці і отримало доступ до всіх їх розслідувань та оперативних заходів. "Це, відверто, було дуууже очікувано", - написав він у Facebook.

Він також перепостив думку головного редактора проєкту "Наші гроші" Олексія Шалайського, який вважає, що СБУ застосувало проти НАБУ схему, яку вона випробувало на підприємцях: "звинувачення в держзраді за будь-які економічні стосунки з російськими контрагентами, точніше навіть – не за стосунки, а за теоретичну можливість таких стосунків".

"Така схема народилась внаслідок того, що Кримінальний кодекс не описує чітко, чи є такі економічні стосунки злочином, а якщо є, то яке має бути покарання. Тому СБУ самостійно придумало, що це є державна зрада, і почало використовувати цю надважку статтю до всіх подібних кейсів. Зрозуміло, що з таким позаправовим трактуванням слідство не має жодного шансу в суді. Але логіка схеми полягає не в передачі справи в суд, а в тому, щоб отримати право проводити обшуки, допити, виїмки і паралельно піднімати хвилю чорного піару проти клієнта", - відзачає Шалайський.

Він також висловив переконання, що конкретна справа щодо НАБУ "запущена не для торжества справедливості, а заради меркантильних інтересів слідства, бо таким же шляхом пройшли і сотні підприємців".

"Вирішити цю ситуацію може лише законодавець, чітко розписавши, що є державною зрадою в економіці, а що – ні. Це міг би зробити і Верховний суд, але до нього такі справи не доходять", - вважає Шалайський.

Підприємець, співзасновник аналітичної платформи "Михайлівський клуб" Владислав Оленченко відзначає, що 70 обшуків по 15 співробітникам НАБУ є великим масштабом оперативних заходів, і вважає, що це може бути пов'язано з загрозою національній безпеці України з боку США.

"Загалом, вся ця антикорупційна інфраструктура була створена діпстейтом США для вирішення задачі керованості політичною елітою в Україні. З приходом Трампа така керованість становить пряму загрозу національній безпеці України, вочевидь. Нажаль, ФСБ теж вирішує аналогічну задачу і керованість політичноі еліти в Україні з боку Кремля несе ще більшу загрозу", - написав Оленченко у Facebook.

"Цікаво, крім агентури фсб в знайдуть в НАБУ хоч одного агента спецслужб інших країн?", - додав він.

Голова Українського безпекового клубу, ГО "Фонд сприяння демократії" Юрій Гончаренко відзначив, що має питання до роботи як НАБУ та САП, так і СБУ, ДБР та прокуратури.

"Оскільки до тих хто робить сьогодні обшуки питань не менше ніж до тих кого вони обшукують, я вважаю що існує реальний ризик, що ситуація буде використана для побудови силової вертикалі диктатури. НАБУ та САП потребують перезапуску, але те саме стосується і ДБР з СБУ. В останній є чудові герої, які роблять павутиння, і відділи, які "не бачать" російську агентуру в тилу", - написав Гончаренко у Facebook.

Як повідомлялося, в НАБУ вранці підтвердили, що у 15 його співробітників проводяться обшуки. За їх даними, підставами для цих дій у переважній більшості випадків називаються участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах. Пізніше було повідомлено про підозру трьом співробітникам НАБУ за скоєння дорожньо-транспортних пригод, що призвели до каліцтва потерпілих.

Паралельно з'явилася інформація, що СБУ та Офіс генерального прокурора викрили на веденні бізнесу в РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. В СБУ також повідомили, що чинний народний депутат України від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко був агентом РФ та відповідав за посилення російського впливу на НАБУ. Крім того, було затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для російської спецслужби. СБУ задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича Дмитру Іванцову з боку фігуранта.

В той же день СБУ без офіційного попередження в понеділок прийшла до САП з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю.

В СБУ назвали безпідставними заяви антикорупційних органів щодо можливого розкриття інформації щодо негласних слідчих дій, оскільки співробітники СБУ не отримували доступ до такої інформації. Згідно з повідомленням, 21 липня СБУ розпочала комплексну перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю у САП "виключно в межах та спосіб, передбаченими законодавством, зокрема статтею 37 Закону "Про державну таємницю".