Інтерфакс-Україна
Події
13:20 21.07.2025

Зеленський поставив завдання довести частку української зброї в Силах оборони до 50% за наступні 6 місяців

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Зеленський поставив завдання довести частку української зброї в Силах оборони до 50% за наступні 6 місяців
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Частку української зброї в Сил оборони України необхідно довести до рівня 50% за наступні пів року за рахунок збільшення власного виробництва, заявив президент Володимир Зеленський під час представлення нового міністра оборони Дениса Шмигаля.

"Люди мають бачити, що в України є свої ракети. Загалом щодо зброї завдання – за рахунок збільшення нашого власного виробництва довести частку української зброї в наших Сил оборони до рівня 50% за наступні шість місяців. Це абсолютно реалістично", - сказав Зеленський.

За його словами, цього тижня має бути законтрактовано всі доступні дрони-перехоплювачі, які є ефективними.

"Частину угод уже було укладено. Щодо деяких ще треба було попрацювати. Цього тижня мають бути всі контракти", - додав президент.

Як наголосив Зеленський, Міністерство оборони повинно забезпечити значне збільшення частоти й дальності застосування українських дронів проти російських об’єктів.

Теги: #зброя #сили_оборони

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