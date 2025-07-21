Гендиректоркою Національного музею історії України призначено Земляну

Генеральною директоркою Національного музею історії України призначено керівницю Департаменту правового забезпечення Міністерства культури та стратегічних комунікацій України Олену Земляну.

"Сьогодні, 21 липня, генеральною директоркою Національного музею історії України призначено Олену Земляну – юристку, фахівчиню з питань культурної політики та охорони культурної спадщини, яка має багаторічний досвід роботи у сферах культури, зокрема в музейній справі й галузі книговидання", - йдеться у повідомленні Музею.

Зазначається, що до призначення Земляна майже п’ять років очолювала Департамент правового забезпечення Мінкультури.

"За час роботи в міністерстві вона забезпечила повернення в державну власність пам’яток національного значення в Чернігові, Кам’янець-Подільському, Каневі, Переяславі. Також пані Олена долучилася до процесу міжнародного судового захисту в справі про повернення в Україну колекцій кримських музеїв, відомих як "Скіфське золото", - розповіли в музеї.

Повідомляється, що у своїй діяльності на новій посаді вона зосередиться на розвитку Нацмузею історії України як сучасного простору відкритого діалогу й культурної самоідентифікації, а також на поглибленні дослідницької, освітньої та міжнародної діяльності музею.

Як повідомлялося, у грудні 2024 року депутатка Верховної Ради Соломія Бобровська (фракція "Голос") заявила, що директор Національного музею історії України Федір Андрощук поїхав у закордонне відрядження і не повернувся.

Пізніше в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Андрощук заявив, що є громадянином Швеції, а також що ще три місяці тому він подав заяву про звільнення, оскільки Мінкультури не знайшло можливості продовжити йому відрядження.