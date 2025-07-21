У МЗС України підтвердили смерть експосадовця МВС в Іспанії

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили смерть внаслідок утоплення в іспанському житловому комплексі Cala Alta колишнього посадовця Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України Ігоря Грушевського.

"За повідомленням генерального консульства України в Барселоні, смерть настала внаслідок утоплення. Консулами надано сприяння в оформленні відповідних документів для репатріації тіла в Україну", - повідомили журналістам у МЗС України.

Раніше видання EL ESPAÑOL повідомило, що 61-річний чоловік, якого знайшли мертвим у басейні, був Ігорем Грушевським, високопосадовцем Департаменту боротьби з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, а пізніше Національної поліції України.

Видання повідомило, що ввечері 29 червня Ігор плавав у басейні житлового комплексу, де нещодавно придбав квартиру. Його знайшли обличчям вниз у воді, без ознак життя. Першу допомогу намагалися надати сусіди, згодом – медики, але врятувати його не вдалося. На тілі не було явних слідів насильства, з одного вуха йшла кров. Мешканці припускають, що причиною могла стати раптова зупинка серця чи інсульт, утім не відкидають і можливість вбивства.

Також у ЗМІ зазначили, що він помер в іспанському житловому комплексі Cala Alta у Вільяхойосі, в якому вбили російського льотчика Максима Кузьмінова. 19 лютого 2024 року українська військова розвідка підтвердила, що Кузьмінова знайшли мертвим в Іспанії.