Brocard відкриє магазин площею більше 1 тис. кв.м у ТРЦ Ocean Mall

Мережа магазинів парфумерії Brocard готує до відкриття у ТРЦ Ocean Mall магазин площею більше 1 тис. кв. м у новому концепті Beauty Garden, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми готуємо до відкриття Brocard у новому концепті Beauty Garden. Це інший, більш "молодий", більш емоційний Brocard як за стилістикою, так і за наповненням. Інші кольори, інший дизайн, ті самі: найкращі бренди, тільки оригінальний товар, тільки офіційні постачання, справжні б’юті-експерти та виключно прозорий відповідальний бізнес", – повідомила Олена Лада, директорка зі стратегічного розвитку Brocard.

У новому форматі збережені всі ключові бренди, вони представлені в окремих персоналізованих корнерах. Також компанія активно працює над залученням нових категорій та брендів у концепт, у тому числі не традиційних для аудиторії Brocard: аптечний догляд, БАДи, професійні бренди догляду за волоссям, товари категорії sexual wellness та розширений асортимент аксесуарів.

За словами Олени Лади, новий формат допоможе відвідувачам відчути всю красу парфумерно-косметичного світу, спробувати товари на будь який смак і за будь якою ціною.

"Ми хочемо, щоб кожен покупець відчув себе бажаним, тому повністю перебудували підхід до сервісу", – зазначила вона.

Наприклад, можна буде безкоштовно пройти діагностику шкіри, волосся, підібрати якнайкращий аромат для себе через ексклюзивний сервіс "Парфумерний Сомельє".

Керуючий бізнесом Brocard Юрій Гаткін вибір ТРЦ Ocean Mall пояснив позитивним партнерським досвідом.

"Ми співпрацюємо з цією командою з 2003 року – ще з відкриття першого спільного проєкту у ТЦ Mandarin Plaza. Відтоді домовилися: ми – у кожному їхньому об’єкті. Це питання довіри, професійності та стратегічного партнерства. Сьогодні ми присутні у Mandarin, Blockbuster, плануємо відкриття в Ocean Mall – і це точно не фінал. Ми впевнені в якості проєктів і в тому, що рухаємося вперед разом", – зазначив Гаткін.

"Брокард-Україна" – оператор парфумерно-косметичного ринку України в сегменті luxury (бренди Brocard, Kiehl’s, інтернет-магазин Brocard.ua та мобільний застосунок Brocard). У компанії 68 магазинів у 22 містах України, понад 1600 співробітників і більше 2,5 млн постійних клієнтів. У магазинах мережі представлені більше 480 марок преміальної косметики, парфумерії, догляду за шкірою та волоссям, beauty-аксесуарів, у тому числі понад 100 нішевих парфумерних домів.

Кінцевим бенефіціаром холдингу Brocard, до якого входять компанії "Брокард-Україна" та "Егзагон", є громадянин Франції Філіпп Бенасін, один із ключових гравців світового парфумерно-косметичного ринку, голова Philippe Benacin Holding та директор компанії Interparfums SA.

ТРЦ Ocean Mall - торговельний об'єкт формату retail resort. Загальна площа - 300 тис. кв. м, паркінг на 4 тис. машиномісць. ТРЦ поєднає 800 магазинів та 50 ресторанів. Серед найбільших орендарів продуктовий супермаркет "Сільпо", флагманські магазини найбільших рітейлерів світу в сегментах моди, спорту, товарів для оселі. Понад 30 тис кв. м у ТРЦ Ocean Mall відведено під розваги, у тому числі розважальний парк для всієі родини Galaxy та 7-зальний мультиплекс кинотеатр.