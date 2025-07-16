Інтерфакс-Україна
Події
12:39 16.07.2025

Студія українського бренду brabrabra відкриється в столичному ТРЦ Ocean Mall

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Студія українського бренду brabrabra відкриється в столичному ТРЦ Ocean Mall

У столичному ТРЦ Ocean Mall заплановано відкриття студії комфортної білизни українського бренду brabrabra, повідомила пресслужба компанії.

"Бренд brabrabra закликає кожну обирати себе та комфортну білизну для себе невдовзі в новій студії в ТРЦ Ocean Mall. Ця локація надасть більше можливостей побачити максимум різноманіття колекцій білизни та одягу для дозвілля – абсолютно різні дизайни, полотна та зручні конструкції, які гарантують відчуття комфорту кожній", - йдеться у пресрелізі.

Студія розміститься на 65 кв. м. Зазначається, що бренд brabrabra має широку розмірну сітку,  від A до J та від XS до 4XL, яка покриває понад 90% запитів жінок щодо бра. Професійні брафітерки з команди бренду допоможуть визначити правильний розмір та підібрати комфортну білизну.

ТРЦ Ocean Mall - торговельний об'єкт формату retail resort. Загальна площа - 300 тис. кв. м, має паркінг на 4 тис. машиномісць. ТРЦ поєднує 800 магазинів та 50 ресторанів. Серед найбільших орендарів  - продуктовий супермаркет "Сільпо", флагманські магазини найбільших  ритейлерів світу в сегментах моди, спорту, товарів для оселі. Понад 30 тис. кв. м у ТРЦ Ocean Mall відведено під розваги, зокрема облаштовано розважальний парк для всієі родини Galaxy та є семизальний мультиплекс-кінотеатр.

Теги: #brabrabra #ocean_mall

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