Інтерфакс-Україна
Події
10:58 14.07.2025

Бренди Livy та Maison Close будуть представлені у ТРЦ Ocean Mall

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Бренди Livy та Maison Close будуть представлені у ТРЦ Ocean Mall

Бутік жіночої білизни з авторським баченням Bodium відкриється у ТРЦ Ocean Mall у Києві, серед представлених брендів - французькі Livy та Maison Close, повідомила пресслужба компанії.

"Bodium - мережа бутиків жіночої білизни з чітким авторським баченням. Це добірка брендів, де кожен — про стиль, сміливість і деталізовану естетику. Ми обрали Ocean Mall, тому що це простір нового покоління — сміливий, сучасний, естетичний. Ocean Mall — це справді новий формат для України. Вже зараз відчувається інша енергія, інше мислення, інший рівень. Ми впевнені і важаємо своєю місією, що тут формується нова хвиля культури споживання і досвід клієнта", - розповіла керівниця проєкту Bodium Світлана Головіна.

За її словами, аудиторія Bodium — сучасна жінка, яка цінує естетику, свободу самовираження і якість. Серед представлених брендів є сучасні культові французькі бренди Livy (заснований Лізою Шаві у 2017) та Maison Close  (Ніколя Бушні у 2006).

"Livy — це історія про натхнення, яке народжується з мистецтва, жіночої унікальності та безкомпромісної краси. Дизайнерка Ліза Шаві, яка працювала у легендарних французьких модних домах, зокрема Dior і Chantal Thomass, створила бренд, у якому чуттєвість стає формою висловлення, а білизна — мовою мистецтва. Livy переосмислює культури білизни", - пояснила Головіна.

Кожна колекція Livy — це продумана капсула, де поруч із вишуканою білизною з’являються елементи одягу: прозорі шовкові блузи, жакети з вирізом на спині, сукні. Livy пропонує не приховувати білизну, а навпаки — робити її частиною образу.

"Ми щиро віримо, що велике відкриття Ocean Mall відбудеться вже під мирним небом Києва. З новими сенсами та з глибокою вдячністю за кожен новий день", - каже Головіна.

ТРЦ Ocean Mall - торговельний об'єкт формату retail resort. Загальна площа - 300 тис. кв. м, паркінг на 4 тис. машиномісць. ТРЦ поєднає 800 магазинів та 50 ресторанів. Серед найбільших орендарів  продуктовий супермаркет "Сільпо", флагманські магазини найбільших  ритейлерів світу в сегментах моди, спорту, товарів для оселі. Понад 30 тис. кв. м у ТРЦ Ocean Mall відведено під розваги, зокрема облаштовано розважальний парк для всієі родини Galaxy та 7-зальний мультиплекс кінотеатр.

Теги: #ocean_mall

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