Бенефіціаром Brocard є громадянин Франції, РФ не має контролю над компанією – заява

Кінцевим бенефіціаром холдингу Brocard, до якого входять компанії "Брокард-Україна" та "Егзагон", є громадянин Франції, компанія не перебуває під контролем громадян РФ, ідеться у заяві компанії.

"Відповідально заявляємо, що холдинг Brocard, до якого входять компанії "Брокард-Україна" та "Егзагон", не контролюється органами державної влади Росії та не є власністю громадян Росії", - повідомляє компанія.

У заяві стверджується, що кінцевим бенефіціаром ТОВ "Брокард-Україна" та ТОВ "Егзагон" є громадянин Франції Філіпп Бенасін. Процедура продажу корпоративних прав компаній, що володіють "Брокард-Україна" та "Егзагон", розпочалася у березні та завершилася у травні 2022 року. Новим власником стала компанія Philippe Bénacin Holding.

"Офіційно заявляємо, що власник компаній, керівництво та співробітники, частина з яких сьогодні захищає країну в лавах ЗСУ, засуджують агресію Росії проти України й усіляко матеріально допомагали та допомагатимуть у протистоянні агресору в боротьбі за незалежність і суверенітет України", – наголошує холдинг.

Крім того, Brocard від початку повномасштабної війни перерахував понад 50 млн грн на допомогу ЗСУ, зазначається у повідомленні.

Так, Brocard звертається до президента України та органів держвлади з проханням не допустити знищення бізнесу, оскільки наразі рахунки й активи холдингу заблоковані, й виникла суттєва заборгованість з оренди та перед постачальниками.

Як повідомлялося, у липні 2022 року суд наклав арешт на майно ТОВ "Брокард-Україна" у рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) КК України.

На початок 2022 року мережа Brocard налічувала близько 100 магазинів у 26 містах України. Штат компанії становив 1,8 тис. осіб. За даними компанії, загальний товарообіг мережі у 2020 році становив 4,126 млрд грн.

Наразі відновлено роботу 47 магазинів.

З 2010 року "Брокард-Україна" належав офшорному кіпрському холдингу з російськими власниками, а кінцевим бенефіціаром компаній "Брокард-Україна" була власниця російської мережі "Л'Етуаль" Тетяна Володіна.

Засновник Philippe Benacin Holding Філіпп Бенасін є співвласником компанії Interparfums, яка здійснює розробку, виробництво і дистрибуцію парфумерії та косметики.