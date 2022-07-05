Суд вирішив заарештувати корпоративні права "Брокард-Україна"

Подільський районний суд Києва 18 постановив заарештувати майно ТОВ "Брокард-Україна" в рамках кримінального провадження.

Відповідне рішення ухвалено 18 травня 2022 року, проте 20 червня арешт було частково знято за клопотанням компанії, зазначено в рішенні, оприлюдненому в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Так, знято заборону на зміну директора, місцезнаходження юридичної особи, зміни статутних документів, крім складу учасників, розмірів їхніх часток у статутному капіталі та зміни його обсягу.

Згідно з документом, кримінальне провадження щодо ТОВ "Брокард-Україна" здійснюється за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) КК України.

Як повідомлялося, французький парфумерний холдинг Philippe Benacin Holding придбав компанії-власники української мережі магазинів Brocard, про що повідомив Антимонопольний комітет України. Водночас АМКУ наразі не ухвалив рішення щодо необхідності отримання дозволу на концентрацію.

На початок 2022 року мережа Brocard налічувала близько 100 магазинів у 26 містах України. Штат компанії становив 1,8 тис. осіб. За даними компанії, загальний товарообіг мережі у 2020 році становив 4,126 млрд грн.

З 2010 року "Брокард-Україна" належав офшорному кіпрському холдингу з російськими власниками, а кінцевим бенефіціаром компаній "Брокард-Україна" була власниця російської мережі "Л'Етуаль" Тетяна Володіна.