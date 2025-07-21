Інтерфакс-Україна
Події
10:04 21.07.2025

Кабмін призначив Мар’євича держсекретарем уряду

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Кабмін призначив Мар’євича держсекретарем уряду

Кабінет міністрів України призначив Костянтина Мар’євича державним секретарем уряду

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.

Мар’євич з 9 червня 2021 року обіймав посаду першого заступника держсекретаря Кабміну.

Водночас колишнього держсекретаря Олександра Ярему призначено першим заступником держсекретаря уряду.

Також самого Мельничука перепризначено постійним представником уряду України у Верховній Раді.

 

Теги: #секретар #уряд

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