Кабмін призначив Мар’євича держсекретарем уряду

Кабінет міністрів України призначив Костянтина Мар’євича державним секретарем уряду

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.

Мар’євич з 9 червня 2021 року обіймав посаду першого заступника держсекретаря Кабміну.

Водночас колишнього держсекретаря Олександра Ярему призначено першим заступником держсекретаря уряду.

Також самого Мельничука перепризначено постійним представником уряду України у Верховній Раді.