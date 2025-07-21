10:04 21.07.2025
Кабмін призначив Мар’євича держсекретарем уряду
Кабінет міністрів України призначив Костянтина Мар’євича державним секретарем уряду
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.
Мар’євич з 9 червня 2021 року обіймав посаду першого заступника держсекретаря Кабміну.
Водночас колишнього держсекретаря Олександра Ярему призначено першим заступником держсекретаря уряду.
Також самого Мельничука перепризначено постійним представником уряду України у Верховній Раді.